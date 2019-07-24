Агрофирма в Армавире оштрафована за предложение взятки полицейскому

Суд Армавира приговорил ООО «Агрофирма “Мегатюльпан”» к штрафу в размере 1 млн руб. за незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ). Как сообщили в краевой прокуратуре, предприятие, основным видом деятельности которого является цветоводство, в декабре 2018 года предложило взятку оперуполномоченному ОЭБиПК отдела МВД по Армавиру.

В суде было установлено, что за 300 тыс. руб. представители агрофирмы пытались склонить полицейского к отмене вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту хищения более 2 млн руб. у фирмы-контрагента «Мегатюльпана». Данное постановление впоследствии могло быть использовано при рассмотрении гражданско-правого спора в Арбитражном суде. Сотрудник полиции от взятки отказался.

Василий Хитрых