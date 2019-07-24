В Петербурге и Ленобласти заработает онлайн-сервис по оформлению европротокола

В Петербурге и Ленобласти, Москве и Московской области будет запущен онлайн-сервис по оформлению европротокола в случае ДТП. Суперсервис был одобрен президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию, возглавляемый заместителем председателя правительства Максимом Акимовым.

Предполагается, что онлайн-сервис заработает в период с ноября 2019 по октябрь 2020 года. Новый механизм оформления аварий без сотрудников ГИБДД позволит сократить время оформления дорожно – транспортного происшествия до 15 минут и тем самым снизит число пробок на дорогах.

Оформление европротокола будет производиться через портал госуслуг и мобильные приложения. Кроме того, водители смогут получать результаты рассмотрения ДТП дистанционно. Все необходимые сведения о водителе и автомобиле будут поступать с портала госуслуг. Участникам аварии останется только загрузить фотографию с места происшествия. Кроме того, с портала госуслуг водители смогут отправлять документы в Российский союз страховщиков, получать расчет стоимости полисов ОСАГО и КАСКО.