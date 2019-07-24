В ХМАО обнаружен нелегальный асфальто-бетонный завод

Роспотребнадзор по Ханты-Мансийскому автономному округу выдал предостережение предпринимателю, владеющему асфальто-бетонным заводом (АБЗ) в районе ул. Сибирская города Нягань без разрешительных документов на его строительство и ввод в эксплуатацию.

Как уточнили в ведомстве, около АБЗ, размещенного в коммунально-складской зоне и зоне промышленного назначения, расположены сады, огороды жителей Нягани. У предпринимателя нет проекта на санитарно-защитную зону, он не подавал уведомление о ее установлении в окружной Роспотребнадзор.

По данным Центра гигиены и эпидемиологии в ХМАО, воздух в садово-огороднической зоне Нягани не загрязнен.