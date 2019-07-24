Количество выданных банковских карт в Нижегородской области выросло на 6%

В Нижегородской области во втором квартале 2019 года было выдано чуть больше 57 тыс. новых банковских карт, сообщает Национальное бюро кредитных историй. Это на 6% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда было выдано 53,8 тыс. карт.

В целом по России объем выдачи новых карт вырос на 12% во втором квартале года. По количеству выдачи лидируют Москва (192,5 тыс. шт., +15,9%), Московская область (150,9 тыс. шт. +0,4%), и Краснодарский край (118,1 тыс. шт., +19%), по динамике – Ханты-Мансийский АО (+33,3%, 45,2 тыс. шт.), республика Крым (+26,4%, 33,2 тыс. шт.) и Удмуртия (+23,3%, 33,5 тыс. шт.).

Анастасия Еремина