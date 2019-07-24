В Казани планируется эксперимент фотофиксации автомобилей без ОСАГО

В Казани и Санкт-Петербурге планируется провести эксперимент по фиксации дорожными камерами автомобилей, водителей которых не оформляли полиса ОСАГО. Об этом сообщил глава Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс, пишет ТАСС.

Ранее для фиксации этого нарушения планировалось использовать всего несколько камер в некоторых регионах, но после эксперимента в Москве система может быть распространена на всю Россию. По словам господина Юргенса, порядка 15 представителей местных властей в регионах обратились для участия в проекте фотофиксации автомобилей без полисов обязательного автострахования.

«Мы сейчас с правительством Москвы докручиваем фото и видеофиксацию проезжающих без полиса людей по Москве. Начав в Москве эксперимент, следующие на очереди Казань и Санкт-Петербург»,— заявил господин Юргенс.

“Ъ-Казань”