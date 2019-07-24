В колхозе «Маяк» Ростовской области ввели карантин по лейкозу крупного рогатого скота

Территория СПК колхоза «Маяк» села Каменно-Андрианово Матвеево-Курганского района Ростовской области признана неблагополучной по лейкозу крупного рогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба управления ветеринарии региона. «Установлены ограничительные мероприятия»,— сказано в сообщении.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», сельскохозяйственный производственный кооператив — колхоз «Маяк» зарегистрирован в Ростовской области в 1994 году. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур

Председателем является Сергей Кулиш. Выручка предприятия в 2017 году составила почти 90 млн руб., чистая прибыль — более 3,8 млн руб.

Кристина Федичкина