Злоупотребление и наказание

В Омске начался судебный процесс над бывшим вице-губернатором Омской области Станиславом Гребенщиковым. В составе группы лиц, в числе которой и вице-мэр Омска Богдан Масан, он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Обвинение считает, что из-за их действий из бюджета незаконно были перечислены 14,9 млн руб. подрядчику — ООО «Стройинвесткомплект». Компания занималась реконструкцией старинного особняка, которая должна была завершиться в 2016 году к празднованию 300-летия Омска, но не окончена до сих пор.

В Омске прошло первое судебное заседание по уголовному делу бывшего вице-губернатора Омской области Станислава Гребенщикова. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Гособвинение считает, что господин Гребенщиков, используя служебное положение, помог подрядчику — ООО «Стройинвесткомплект» незаконно получить из бюджета более 14 млн руб. В 2015 году компания стала победителем аукциона на реконструкцию старинного особняка — бывшего здания страхового общества «Саламандра». Стоимость контракта составила 526,7 млн руб. Реконструкцию должны были завершить в 2016 году к 300-летию Омска. Здесь планировалось разместить экспонаты музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля. В итоге строительные работы продолжаются до сих пор.

Вместе с бывшим вице-губернатором на скамье подсудимых оказались вице-мэр Омска Богдан Масан, бывший заместитель министра строительства и ЖКХ области Евгений Скрудзин и экс-директор КУ «Омскоблстройзаказчик» Ольга Хорзова. Им также инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями.

По версии следствия, фактически преступление было спланировано и реализовано за три последних дня финансового года — с 29 по 31 декабря 2015 года. Исполнявший на тот момент обязанности директора КУ «Омскоблстройзаказчик» Вадим Здоренко сообщил Станиславу Гребенщикову, что подрядчик находится на грани банкротства, в арбитражных судах ему предъявлены финансовые претензии более чем на 1 млрд руб. Сроки реконструкции особняка компания уже сорвала, за освоенные средства не отчитывается, работы не ведутся, достроить «Саламандру» к 300-летию города не получится. Это значит, что деньги освоены не будут, это повлечет за собой определенные негативные последствия для Омской области. Регион может подвергнуться штрафным санкциям со стороны федеральных властей.

Будучи сопредседателем штаба по организации празднования 300-летия Омска, имея карьерные амбиции и желая полностью реализовать свой потенциал как руководителя, говорится в деле, Станислав Гребенщиков не мог допустить срыва контракта. «Гребенщиков осознавал, что единолично не сможет довести до логического завершения задуманное преступление. С этой целью был разработан план его совершения. Он распределил роли между участниками. Согласно плану, он осуществлял общее руководство, используя свое должностное положение, давал подчиненным ему сотрудникам заведомо незаконные для него и остальных приказы и распоряжения»,— говорится в обвинительном заключении.

Богдану Масану, бывшему тогда министром строительства и ЖКХ региона, и его заместителю Евгению Скрудзину было дано поручение уговорить Вадима Здоренко подписать документы и перечислить оставшийся в качестве лимита финансирования на 2015 год аванс подрядчику, потому что только директор КУ «Омскоблстройзаказчик» был наделен правом подписи на перечисление этих средств. Господин Здоренко не согласился и был уволен. Тут же был найден новый директор для «Омскоблстройзаказчика». Им стала Ольга Хорзова. Она-то и поставила свою подпись на документах. В результате «Стройинвесткомплект» получил бюджетные деньги.

Уголовное дело на Станислава Гребенщикова было заведено весной 2017 года. После того как стало известно о начале следственных действий в отношении него, губернатор Виктор Назаров принял решение освободить своего заместителя от занимаемой должности. Через год в деле появились новые фигуранты. Летом 2018 года обвинение было предъявлено Богдану Масану, Евгению Скрудзину и Ольге Хорзовой. Расследованием дела группы омских чиновников занималось Пятое следственное управление с дислокацией в Новосибирске ГСУ СК РФ. На суде ни один из подсудимых вины не признал, а Станислав Гребенщиков заявил, что «просто выполнял свою работу». «Вины своей не признаю, никакой заинтересованности у меня не было, я просто выполнял свою работу так, как я ее понимал»,— оправдывался подсудимый.

В ближайшее время суд начнет изучать письменные доказательства уголовного дела и допрос свидетелей.

Виктория Стрельникова, Омск