В Фонд для урегулирования обязательств застройщиков в Липецке могут направить более 1 млрд рублей

В Липецкой области создается региональный Фонд для урегулирования обязательств застройщиков, в который планируется направить 300 млн руб. для решения проблемы жилого дома на ул. 50 лет НЛМК. Об этом сообщили «Ъ-Черноземье» в областном совете депутатов. По словам вице-спикера регионального парламента, председателя комитета по экономике Василия Мурузова, финансирование ведется на условиях софинансирования с федеральным бюджетом в соотношении 28% от субъекта и 72% - из центра. «То есть мы еще ожидаем около 800 млн руб. на эти цели»,- добавил господин Мурузова.

О том, кто и как завершает возведение проблемных домов в регионе, в материале “Ъ-Черноземье” «“Орелстрой” берет в долю Липецк».

Ирина Лобанова