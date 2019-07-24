В Челябинске будут судить директора госпредприятия за уклонение от уплаты 71 млн рублей налогов

Следственные органы СК РФ завершили расследование уголовного дела в отношении директора областного государственного унитарного предприятия «Проектно-изыскательский институт «Челябдорпроект», обвиняемого в уклонении от уплаты налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) в размере 71 млн руб.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, по версии следствия, в 2011-2013 годах директор предприятия создал фиктивный документооборот в виде договоров, счетов-фактур и товарных накладных. Представив их в налоговую инспекцию, руководитель получил вычеты по налогу на добавленную стоимость и представил необоснованные расходы в налоге на прибыль на сумму более 71 млн руб.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.