ДРЭУ хочет выйти на прибыль

После трех лет убытков ижевское МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» (ДРЭУ) к концу этого года планирует выйти на прибыль в 32,5 млн руб. По словам его руководителя, предприятие намерено закрыть имеющийся кредит и закупить новую технику для уборки снега и покоса травы. Для снижения затрат ДРЭУ отказалась от двух баз по размещению техники и спланировала свой бюджет на ближайшие три года. По мнению экспертов, возможность реализации финансовых планов предприятия зависит как от имеющейся техники, так и от заказов на разные виды работ.

Руководитель ДРЭУ Александр Пономарев рассказал “Ъ-Удмуртия”, что муниципальному предприятию, занимающемуся обслуживанием большей части улиц Ижевска, удалось закончить первое полугодие 2019 года с чистой прибылью. «Если прошлый год посмотреть, там было 95 тыс. руб. прибыли за первый квартал, дальше предприятие уходило в глубокие убытки. Сейчас мы закрыли первый квартал с прибылью почти 26,8 млн руб., по второму кварталу у нас получилось 3,3 млн руб. плюсом к первому кварталу. Итого по первому полугодию — 30,1 млн руб. прибыли. Для себя мы ставим планку 32,5 млн руб. — это чистая прибыль по итогам года»,— сообщил господин Пономарев.

По данным «Коммерсантъ-Картотеки», последний раз ДРЭУ заканчивало год с прибылью в 2015 году, тогда она составила 26 млн руб. В 2016 году убыток предприятия составил 25 млн руб., в 2017 – 47 млн руб., в 2018 – 34,3 млн руб. С 29 августа 2018 года ДРЭУ руководил Андрей Лубенец. В марте 2019 года предприятие возглавил бывший руководитель МУП «Жилищно-коммунальное управление» Глазова Александр Пономарев.

Он пояснил, что зимний период более рентабельный для коммунальных предприятий, которые обслуживают дороги, а летом организация всегда уходила в убыток. При тех же расходах, что и в прошлом году, в первом полугодии предприятие увеличило объем выполняемых по контракту работ.

По словам руководителя ДРЭУ, в период с 2014 года получила убыток в размере 81 млн руб. Для того чтобы продолжить работу, предприятие в предыдущие годы было вынуждено привлечь кредит на 20 млн руб., однако организация платила лишь проценты по этому кредиту. Для погашения основного тела займа ДРЭУ пришлось перекредитоваться. «На сегодняшний день мы ежемесячно несем эту финансовую нагрузку. Это порядка 850 тыс. руб.»,— пояснил господин Пономарев.

Среди причин финансовых сложностей предприятия в прошлые годы он назвал долги муниципалитета перед компанией. Сейчас администрация города стала платить «более системно», глубина задолженности не превышает полутора месяцев, однако сумму долга господин Пономарев не назвал. Напомним, в ноябре 2018 года глава Ижевска Олег Бекмеметьев сообщил, что сумма долгов города перед ДРЭУ составляла порядка 90 млн руб. В июле 2018 года неплатежи из бюджета заставили предыдущего руководителя предприятия Алексея Красноперова прекратить на несколько дней выполнение контракта перед городом по обслуживанию улиц.

Александр Пономарев рассказал, что для сокращения затрат предприятие отказалось от двух баз по размещению техники на ул. Салютовской и на ул. Буммашевской. Также рассматривается вариант по закрытию еще одной базы и работе лишь на основной площадке на ул. Маяковского. Кроме того, планируется закупить новую технику для уборки снега. «Для того чтобы обслуживать город зимой, нам действительно не хватает техники. Мы для себя сейчас выстроили бюджет предприятия на три года. В соответствии с этим бюджетом в октябре мы покупаем без привлечения кредита шесть комбинированных дорожных автомобилей на 36 млн руб. Более того, стоит задача с песко-соляной смеси перейти на противогололедные реагенты. Далее в планах включить покосные территорий, которые мы содержим, в этот же контракт по содержанию дорог. Это город сейчас прорабатывает. Если это будет сделано, мы планируем для себя купить манипуляторные косилки, на это оборудование потребуется порядка 7,5 млн руб.»,—добавил господин Пономарев.

Он пояснил, что запланированный на три года бюджет даст возможность следующей весной закрыть имеющийся кредит в 20 млн руб.

Что касается объявленных в марте 2019 года планов руководства города объединить три предприятия — МУП «Горсервис», МУП «СПДУ» и ДРЭУ для повышения эффективности работы этих убыточных предприятий, то в июле ДРЭУ заключило договор и приняло к себе персонал «Горсервиса». «Про СПДУ я пока не могу сказать, у них там сложное финансовое состояние. Пока о слиянии с СПДУ не говорится. Это более длинная перспектива»,— подчеркнул господин Пономарев.

Депутат Гордумы Ижевска, председатель общественной организации «Автомобильная Удмуртия» Борис Ломаев отметил, что не может оценить, насколько реально ДРЭУ выйти на указанную прибыль к концу этого года, поскольку не знает подробностей финансовой деятельности предприятия, однако он дал оценку работы ДРЭУ. «На мой взгляд этой зимой они нормально отработали содержание города, хотя можно было и лучше. Они старались вовремя отреагировать на сложные моменты. После нового года была ситуация, когда не справлялись со снегом, но надо сказать, что снега было много. Если у них есть финансовые планы, я думаю их реализация зависит от техники и от заказов, поскольку они выполняют работы разного характера»,— считает депутат.

Оксана Мымрина, Михаил Красильников