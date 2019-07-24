Суд обязал администрацию Ростова разработать программу развития инфраструктуры ЖКХ

Ленинский районный суд Ростова обязал администрацию города разработать программу развития инфраструктуры ЖКХ и направить ее для утверждения в Ростовскую-на-Дону городскую Думу. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как сказано в сообщении, прокуратура Ростова установила в ходе проверки, что в нарушение федерального и регионального законодательства в Ростове нет действующей программы, которая должна предусматривать развитие инфраструктуры в сфере ЖКХ, повышение надежности функционирования системы канализации и обеспечение бесперебойной работы ее сетей, увеличение пропускной способности трубопроводов, возможности приема стоков от новой застройки. Прокуратура подала иск, который суд удовлетворил. Администрация может обжаловать решение.

Кристина Федичкина