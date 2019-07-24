Курский «Авангард» всухую уступил «Томи» в четвертом туре ФНЛ

В четвертом туре Футбольной национальной лиги (ФНЛ) курский «Авангард» уступил 24 июля в гостевом матче «Томи» - 0:2. Первый гол гости пропустили на 61-й минуте после контратаки, а на 67-й минуте судья назначил одиннадцатиметровый штрафной удар в ворота «Авангарда» за игру рукой. Пенальти спокойно реализовал хавбек хозяев Максим Казанков. На 76-й минуте полузащитник курян Илья Кубышкин получил вторую желтую карточку за срыв атаки, оставил свою команду в меньшинстве и окончательно лишил матч интриги.

Почему жители Липецка не любят строительный «Авангард», в материале “Ъ-Черноземье” «“Авангард” дорос до суда».

Андрей Цветков