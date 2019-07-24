Группа ЧТПЗ открыла компанию в Объединенных Арабских Эмиратах

Группа компаний «Римера» (нефтесервисный дивизион группы ЧТПЗ) открыла дочернюю структуру в Объединенных Арабских Эмиратах под названием Rimera Overseas DMCC.

Как сообщают в пресс-службе группы ЧТПЗ, новая компания на 100% принадлежит АО «Римера», ее основной задачей будет продвижение на экспортном рынке нефтесервисных услуг дивизиона. Это, в частности, выпуск и поставка оборудования для нефтедобывающей отрасли и его сервисное обслуживание.

Руководителем новой компании стал Сергей Михайловский, который до прихода в группу «Римера» занимал руководящие должности в ГК «Новомет» и TMK GIPI.