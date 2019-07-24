Работы на КАД в районе развязки с проспектом Культуры вновь продлены

Срок выполнения работ на кольцевой автодороге в районе развязки с проспектом Культуры продлены до 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В настоящее время на участке внутреннего кольца КАД ООО «ЕвроТрансСтрой» выполняет работы по восстановлению гидроизоляции и защитного слоя бетона на путепроводе. Ремонт осуществляется с 25 июня. В связи с увеличением объема бетонных работ, выявленных после демонтажа асфальтобетонного покрытия, сроки ремонта и закрытия для проезда транспорта первой полосы магистрали продлены.

В начале месяца срок окончания работ уже переносился на 12 дней из-за погодных условий и состояния дорожного полотна.