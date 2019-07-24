Реке в Тюменской области нанесен ущерб на 7,6 млн рублей сточными водами

Тюменский межмуниципальный отдел МВД возбудил уголовное дело о загрязнении сточными водами реки Ушаковка (ч.1 ст. 250 УК РФ). Как сообщили в областной прокуратуре, водному объекту нанесен ущерб в размере более 7,6 млн руб.

По материалам дела, на загрязнение реки пожаловалась жительница Тюмени. По результатам проверки Тюменской межрайонной природоохранной прокуратуры, выяснилось, что муниципальное унитарное жилищно-эксплуатационное предприятие села Онохино эксплуатировало канализационные очистные сооружения в деревне Ушакова без обеспечения нормативной очистки вод. В результате, заключает тюменский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, два км Ушаковки «характеризуются экстремально высоким уровнем загрязнения, который является летальным (губительным) для водных биоресурсов». По словам местных жителей, река имеет зловонный запах, рыба исчезла, водоплавающие птицы перестали обитать там.