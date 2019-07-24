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Краснодар. Кубань, Адыгея

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Следователи проверяют информацию о насилии над детьми в одном из садиков Краснодара

Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю проводит доследственную проверку по сообщению ряда краснодарских СМИ о насилии воспитательницы одного из детских садов краевого центра над воспитанниками. Поводом для проверки стала видеозапись, на которой женщина наносит удары нескольким малышам в детсаду.

Уточняется, что в ходе проверки следователь намеревается установить детей, пострадавших от действий воспитателя, а также дать оценку ее действиям. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Василий Хитрых


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