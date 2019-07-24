Сеть SIO beauty bar открывает новый салон

В начале июля обновленная сеть SIO beauty bar проанонсировала открытие своего третьего салона, в Климентовском переулке. В честь открытия до конца месяца здесь действуют скидки 30% на большинство услуг.

Новая студия оформлена в лаконичном дизайне и светлой цветовой гамме. В салоне можно сделать самые актуальные процедуры: архитектура бровей, лазерная эпиляция, ламинирование или наращивание ресниц, маникюр и педикюр, окрашивание и восстановление волос, пилинги, а также расслабиться на массаже или пройти курс ручной коррекции фигуры.

Сеть салонов SIO beauty bar основана сестрами Еленой и Татевик Погосян в 2016 году. Тогда салоны специализировались на ногтевом сервисе. После ребрендинга услуг стало больше. На сегодняшний день салоны SIO beauty bar расположены на Проспекте Мира, 81, в Оружейном переулке, 41 и в Климентовском переулке,2.