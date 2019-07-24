Суд обязал ТД «Индолина» выплатить «Евродону» 1,2 млрд рублей

Арбитражный суд Ростовской области полностью удовлетворил иск агрохолдинга «Евродон» о взыскании с торгового дома «Индолина» почти 1,2 млрд руб. Соответствующие документы опубликованы в картотеке суда.

Как сказано в резолюции, ООО «Торговый Дом Индолина» задолжал по договорам на перевозку грузов автомобильным транспортом, субаренды недвижимости, на оказание услуг утилизации и аренды недвижимости.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Торговый дом Индолина» зарегистрировано в Ростовской области в 2008 году. Основной вид деятельности — торговля оптовая мясом и мясом птицы. Пост генерального директора занимает Александр Перепелицын. Головной компанией является ВЭБ.РФ.

Кристина Федичкина