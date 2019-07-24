Число ДТП в связи с плохим состоянием дорог в Ижевске выросло на 23%

За первое полугодие 2019 года в Ижевске зарегистрировали 166 ДТП с пострадавшими, причиной которых стало неудовлетворительное качество дорог. Это на 23% больше значения аналогичного периода прошлого года, сообщает Izhlife со ссылкой на замначальника отдела ГИБДД УМВД по Ижевску Андрея Монахова. В ДТП обозначенной категории погибло шесть человек, травмы получили 222 гражданина. Годом ранее — три и 158 человек соответственно.

«Итоги полугодия показали, где находятся очаги аварийности в Ижевске. Это перекрестки улиц Ленина – Коммунаров, 10 лет Октября – 40 лет Победы, 9 Января – Дзержинского. Всего таких мест порядка 16»,— отметил подполковник полиции Монахов. По итогам 156 обследований к административной ответственности за нарушение правил ремонта и содержания дорог привлекли 28 юридических и четыре должностных лица. Ответственным лицам выдали 120 предписаний на устранение недостатков в улично-дорожной сети, в суд направлено восемь материалов.