Диспетчеру «Теплосети» предъявлено обвинение в гибели посетителей кафе на Измайловском проспекте

Диспетчеру «Теплосети» предъявлено обвинение в гибели посетителей кафе «Типичный Питер» на Измайловском проспекте.

Как сообщает «Фонтанка.ру», обвинение в окончательной редакции предъявлено диспетчеру по статье 216 УК «Нарушение правил безопасности ведения иных работ, Дело будет передано в суд на днях.

“Ъ-СПб” писал, что в ночь на 28 сентября на Измайловском проспекте произошел прорыв магистральной трубы отопления. Кипяток затопил помещения кафе «Типичный Питер», два молодых человека скончались от ожогов.