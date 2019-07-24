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Диспетчеру «Теплосети» предъявлено обвинение в гибели посетителей кафе на Измайловском проспекте

Диспетчеру «Теплосети» предъявлено обвинение в гибели посетителей кафе «Типичный Питер» на Измайловском проспекте.

Как сообщает «Фонтанка.ру», обвинение в окончательной редакции предъявлено диспетчеру по статье 216 УК «Нарушение правил безопасности ведения иных работ, Дело будет передано в суд на днях.

“Ъ-СПб” писал, что в ночь на 28 сентября на Измайловском проспекте произошел прорыв магистральной трубы отопления. Кипяток затопил помещения кафе «Типичный Питер», два молодых человека скончались от ожогов.

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