В Екатеринбурге сотрудница почты получила реальный срок за хищение лотерейных билетов

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил экс-руководителя отдела продаж екатеринбургской почты 54-летнюю Надежду Нелюбину к одному году и шести месяцам колонии общего режима за хищении лотерейных билетов, поступавших ей для утилизации. Женщину признали виновной по ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества в особо крупном размере), сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По условиям договора по распространению лотерейных билетов, заключенного «Почтой России», организация должна еженедельно закрывать тираж, предоставляя отчет по результатам его распространения, а также утилизировать нереализованные билеты. Однако обвиняемая использовала непроданные билеты, получая по ним выигрыши.

Следователи считают, что с 2017 по 2018 годы женщина присвоила 21,4 тыс. нереализованных билетов стоимостью 100 руб. каждый. «Почте России» причинен ущерб в размере свыше 2,1 млн руб. Осужденная полностью признала вину. Приговор в законную силу не вступил.