Снижение доходов ударило по продажам

Объем рынка новых легковых автомобилей в Нижнем Новгороде в первом полугодии текущего года сократился на 12% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. С января по июнь было продано всего чуть более шести тысяч автомобилей.

Наибольшую долю на рынке, около 18%, имеет LADA, за ней идут KIA, Hyundai и Volkswagen. Эти четыре производителя суммарно занимают около 54% рынка. Kia Rio стала самой продаваемой маркой, ее ближайшие преследователи - Vesta, Lada Granta и Hyundai Greta.

На вторичном рынке продажи за тот же период упали на 6%, при этом лидером продаж также стала Kia Rio. А лидерами падения - Ford Focus, Renault Logan, Hyundai Solaris.

Эксперты считают, что причиной падения регионального авторынка стало снижение доходов населения и, как результат, отсутствие платежеспособного спроса.