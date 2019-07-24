Один из кубанских институтов незаконно проводил опыты над обезьянами

В одном из научно-исследовательских институтов Краснодарского края для медицинских опытов использовали экзотических обезьян из Вьетнама, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Как сказано в сообщении, в 2017–2019 годах российская компания задекларировала ввоз пяти партий яванских макак в качестве «зоопарковых или цирковых животных». Приматов импортировали регулярными рейсами авиакомпаний. Всего было перевезено 300 экзотических обезьян стоимостью более 8,5 млн руб. Проверки показали, что животных использовали в одном из научно-исследовательских институтов Краснодарского края для медицинских опытов.

В отношении директора компании-импортера возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов). К моменту проверки 151 обезьяна была использована для опытов и подвержена эвтаназии. Остальных 149 яванских макак планируют направить в зоопарки разных регионов страны.

Кристина Федичкина