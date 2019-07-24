Ульяновская область сэкономила на госзакупках 900 млн рублей

Грамотно организованная закупочная кампания позволила Ульяновской области сэкономить 900 млн рублей в первом полугодии 2019 года. Об этом сообщил председатель правительства региона Александр Смекалин на своей странице в «ВКонтакте».

С начала года в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области подано 64 жалобы, связанные с проведением закупок, только 11 из них признали обоснованными. По данным господина Смекалина, глава региона Сергей Морозов принял решение о прекращении после 1 августа всех закупочных процессов, связанных со строительно-монтажными и проектно-сметными работами (кроме двухгодичных контрактов и мероприятий в рамках исполнения национальных проектов). Такое решение было принято, чтобы не допустить проведение строительных работ в осенне-зимний период.

Анастасия Юдина