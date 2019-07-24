Первого замглавы Завьяловского района Удмуртии оштрафовали за ненадлежащее рассмотрение обращения инвалида

Первого заместителя главы администрации Завьяловского района привлекли к административной ответственности в виде штрафа за ненадлежащее рассмотрение обращения инвалида. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры. В отношении главы района также внесено соответствующее представление.

Установлено, что в марте 2019 года в администрацию муниципалитета поступило обращение гражданина с доводами о необходимости замены аварийного столба линий электропередач по месту его жительства. Администрация перенаправила заявление в организацию, которая не занималась решением подобных вопросов. Так, после возврата обращения ответ заявителю направили с нарушением предусмотренного законом срока.