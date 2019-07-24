В Перми ограничат движение транспорта из-за Крестного хода

26 июля в двух районах Перми ограничат движение транспорта. Как сообщает мэрия, это будет сделано из-за шествия, посвященного памяти преподобного Серафима Саровского.

Ограничения затронут Комсомольский проспект от улицы Монастырской до улицы Белинского, улицу Чкалова от улицы Куйбышева до Героев Хасана, улицу Героев Хасана от улицы Чкалова до улицы Василия Васильева,

улицу Василия Васильева от улицы Героев Хасана до улицы Куйбышева, улицу 1-ю Бахаревскую от улицы Василия Васильева до Пристанционной, улицу Пристанционную от улицы 1-й Бахаревской до храма в честь Казанской иконы Божией Матери (Пристанционная, 38).

Колонна будет двигаться по пешеходной аллее. Движение на перекрестках будет перекрываться на время прохождения колонны.

Ограничение движения будет организовано и на перекрестках с улицами Юрия Смирнова, Соловьева, Коминтерна на время прохождения колонны по центральной аллее Комсомольского проспекта от улицы Белинского до улицы Чкалова.