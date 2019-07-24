На выборах в Госсовет Татарстана жители республики смогут проголосовать по месту проживания

24 июля, среда
Жители Татарстана смогут проголосовать по месту проживания на выборах депутатов Госсовета республики, сообщает Центризбирком региона. Для того, чтобы выбрать удобный участок, избиратели могут с 24 июля обратиться в Многофункционый центр, а также заполнить заявление в территориальных избирательных комиссиях или на портале государственных услуг.
С 28 августа подать заявление также можно будет в любой участковой
избирательной комиссии. Подача заявлений продлится до 4 сентября.
Выбрать участок избиратели могут только в пределах республики.