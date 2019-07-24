Хайтек-обозреватель «Коммерсантъ FM» Александр Леви — о достоинствах Reno 10x Zoom FC Barcelona, который выпущен компанией OPPO специально для поклонников испанского клуба.

«Oле-оле! OPPO, "Барса"», — китайский вендор продлевает сотрудничество с каталонским футбольным клубом. Последние пару лет компания OPPO регулярно попадает в тройку лидеров по поставкам смартфонов на родном китайском рынке. О технологическом развитии производителя мобильной техники говорят и другие как прямые, так и косвенные, факты.

К примеру, месяц назад вендор представил фронтальную камеру, спрятанную под дисплей, и фирменную технологию связи MeshTalk. Последняя передает текст и голосовые сообщения между устройствами OPPO на расстоянии до 3 км, и все это без использования сотовой, Wi-Fi или Bluetooth-связи.

На днях вендор начал строительство исследовательского института, рассчитанного на 5 тыс. человек. Все это действительно может впечатлить, но строительство еще надо закончить, а камеру под экраном интегрировать в реальные коммерческие устройства, и при этом не забывать про постоянную борьбу за пользователей не из Китая.

Интерес европейских потребителей OPPO возбуждает проверенным способом — через ассоциацию с другим популярным брендом. Китайская компания объявила о продлении партнерства с футбольным клубом «Барселона» и в честь этого события презентовала лимитированную версию смартфона Reno 10x Zoom FC Barcelona.

Привлекать 200-миллионную армию поклонников «Барсы» разработчики OPPO рассчитывают в основном с помощью дизайнерских решений. Модель получила фирменную гранатово-синюю расцветку, логотипы и кастомизированное программное обеспечение. То есть визуальный триггер — основной инструмент работы с фанатами клуба. Фирменный колорит имеют даже упаковка и аксессуары.

Конечно, одного чувства ассоциации и сопричастности мало. Владельцу любого смартфона важны характеристики устройства. На борту лимитированного Reno 10x Zoom FC Barcelona будет 8 ГБ оперативки, 256 ГБ хранилища и камера с десятикратным увеличением. Особый фронтальный модуль выезжает из верхней части корпуса.

В продаже новинка с 26 числа. Стоимость в рублях на момент записи программы неизвестна.