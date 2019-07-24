Удмуртия представила в Сколково проект НОЦ мирового уровня в сфере ОПК

Делегация Удмуртии защитила проект программы работы Научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня в сфере ОПК в рамках образовательного интенсива «Остров 10-22» в Сколково. НОЦ создается в республике в рамках нацпроекта «Наука», сообщает пресс-служба Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН.

Создаваемый в Удмуртии НОЦ сможет решить для предприятий ОПК, которые выступят его партнерами, проблему запуска большого количества новых продуктов гражданского применения, конкурирующих на мировых рынках. Директор Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН Михаил Альес отметил, что НОЦ послужит эффективной интеграции исследований, разработки и контактного производства в единый жизненный цикл производства изделий. Кроме того, одним из основных направлений работы НОЦ станут исследовательский и образовательный модуль, готовящий предпринимателей в области науки и технологий.

Эффектом от создания НОЦ должны стать повышение производительности труда на предприятиях ОПК, рост количества инвестпроектов, технологических компаний, и как следствие, увеличение количества новых продуктов с экспортным потенциалом, рост позиций республики в инвестиционном рейтинге регионов, увеличение рабочих мест, снижение оттока молодежи.