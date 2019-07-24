На Кубани изменится схема покупки квартир для дольщиков

Первый вице-губернатор Андрей Алексеенко рассказал, как изменится схема покупки квартиры при долевом строительстве для жителей Кубани. По его словам, в течение ближайших 2-2,5 лет край полностью перейдет на систему работы по эскроу-счетам. Предполагается, что это позволит избежать появления новых обманутых дольщиков. «Застройщик возводит объект на свои или кредитные средства. В то же время деньги дольщиков находятся в безопасности, если строительная компания не сможет по каким-либо причинам достроить объект», - сказал господин Алексеенко. Как сообщает пресс-служба администрации края, застройщики заключили уже успели заключить с банками 28 договоров по работе в рамках эскроу-счетов, еще 77 заявок сейчас находятся на рассмотрении. Всего в Краснодарском крае кредиты застройщикам уполномочены выдавать 37 банков. Таким образом, на Кубани 9 млн кв. м жилья строится или начнет строиться в ближайшее время уже по новым условиям.

Елена Рыжкова