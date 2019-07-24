В парке «Сосновка» сносят теннисный корт

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) демонтирует теннисный корт, занимающий территорию в парке «Сосновка». Площадки корта располагались в парке незаконно.

Компания ООО «Центр Техинформ» была уведомлена о необходимости освободить участок, но предписание не исполнила. Компанию могут привлечь к административной ответственности за допущенные нарушения.

Напомним, что ранее комитетом по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ)

были проведены рейды по выявлению незаконной торговли в Выборгском районе, были обследованы территории вблизи станций метро «Парнас», «Удельная», «Озерки», «Проспект Просвещения».