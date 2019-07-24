Фарид Мухаметшин считает, что русских «необязательно перегружать» полным объемом татарского языка

«Мы принимаем решение о том, что перегружать русских или не татар полным объемом татарского языка – синтаксисом, фонетикой, запятыми — может быть, не обязательно. Наша задача сделать, чтобы в Татарстане русский язык хорошо знали все и татарский язык на разговорном уровне для общения»,— заявил сегодня спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на с встрече с верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньером в парламенте республике.

Господин Мухаметшин напомнил, что, согласно Конституции Татарстана, в республике два государственных языка — русский и татарский. «Заседания парламента проводятся на одном из двух государственных языков — кому удобнее на каком выступать. В этой части проблем нет»,— заверил спикер. В то же время он признал, что «есть вопросы связанные с преподаванием татарского языка», поскольку «у нас половина или почти половина не носителей татарского языка». «Сейчас у нас такой период, когда мы несколько переформатируем эту преподавательскую деятельность»,— пояснил гостю республики господин Мухаметшин.

Напомним, татарский язык преподавали в Татарстане в обязательном порядке как государственный язык республики с начала 1990-х годов. Однако в конце 2017 года эта практика была прекращена. Прокуратура потребовала исключить татарский язык из обязательной части учебных планов. В 2018 году Госдума внесла поправки в закон «Об образовании», которыми закреплялось добровольное изучение национальных языков. Сейчас татарский как госзяык изучается лишь факультативно.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”