«Горкунов» вложит в тепличный комплекс «Индустриальный» более 230 млн рублей

Группа компаний «Горкунов» планирует инвестировать 233 млн руб. в модернизацию тепличного комплекса «Индустриальный» в Алтайском крае до конца 2019 года. По оценкам инвестора, это позволит уже в этом году повысить ежегодную урожайность до 100 кг с кв. м, в 2020 году — до 120 кг. В 2020-2021 годах компания намерена вложить в модернизацию производственных объектов более 400 млн руб., что позволить увеличить валовой объем производства овощной продукции до 14 тыс. т в год.

«На начало 2019 года дефицит "Индустриального" по оборотным средствам на первое полугодие составляет 750 млн руб. при планируемой выручке 430 млн руб. Сейчас комбинат находится в ситуации, когда продолжать модернизацию и исполнять обязательства по кредитам невозможно. Чтобы сохранить производство, нужно реализовать имущество тепличного комбината»,— цитирует председателя совета директоров комплекса Сергея Межина пресс-служба краевого правительства.

ОАО «Индустриальный» — один из крупнейших в Сибири тепличных комплексов, 100% акций которого принадлежит Алтайскому краю. В июне стало известно, что власти сдадут его в аренду группе компаний «Горкунов», хотя ранее выставляли комплекс на продажу. По словам Сергея Межина, такое решение было принято, поскольку продажа имущества — процесс длительный, а регион заинтересован в сохранении производственных мощностей предприятия и его дальнейшей модернизации.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ-Сибирь” «Жизнь еще теплица»

Оксана Павлова