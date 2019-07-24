Испытания пожарной техники

Челябинская область получила новую современную технику – автомобили IVECO и КАМАЗ улучшенной проходимости



Ввиду постоянного увеличения числа высотных зданий, МЧС России было принято решение о тестировании новой техники именно в высотном здании, в качестве площадки был выбран строящийся жилой комплекс «Башня Свободы», оборудованный современной системой пожарной безопасности, включающей систему противодымной защиты и систему пожаротушения.

В соответствии с нормативными документами спецтехники, воду можно подать на предварительно заданный этаж. Для проверки заявленных характеристик и эффективного использования новой техники была разработана специальная механика испытаний.

Было привлечено 8 единиц техники и 93 человека личного состава, в том числе сотрудники служб пожаротушения, пожарно-спасательных гарнизонов Челябинской области.

Пожарные со специальным оборудованием поднялись на отметку +78 метров (самая высокая точка на кровле здания), на каждом этаже фиксируя основные параметры системы, такие как: скорость подъема и напор воды, расход стволов, время работы звеньев газодымозащитной службы.

Испытания длились 6,5 часов, результатом стала ценная информация о технических возможностях новой техники, которая позволит грамотно использовать автомобили на этапе эксплуатации и в условиях реальной опасности.