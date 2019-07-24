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Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Оренбургской области

Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Оренбугской области на уровне «ВВ+». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным Fitch Ratings экономика Оренбургской области более развита, чем в среднем по стране. Это обусловлено богатыми запасами нефти и газа. Также в агентстве ответили, что налоговая база будет расти за счет новых инвестиций в переработку нефти и газа.

Также в Fitch Ratings сообщили о сокращении долга региона, в 2018 году до 28% от текущего уровня доходов. По предположению агентства, региону удастся погасить полностью свой долг в течении 6 лет. Fitch оценил кредитоспособность региона на уровне «ВВ+».

Анастасия Юдина


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