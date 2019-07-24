Большесосновские депутаты не смогли доказать законность отставки главы

Пермский краевой суд оставил в силе решение Большесосновского районного суда, признавшего незаконным и отменившего решение земского собрания об отставке главы Большесосновского района Вячеслава Буркова. Об этом “Ъ-Прикамье” сообщил врио главы района Владимир Тресков. Он добавил, что депутаты земсобрания готовят кассационную жалобу на это решение. Сам Вячеслав Бурков рассказал, что готов выйти на работу в ближайшее время. При этом он не исключил, что депутаты снова могут отправить его в отставку.

Напомним, депутаты земского собрания приняли решение об отставке господина Буркова на внеочередном пленарном заседании 7 июня. При принятии решения депутаты руководствовались ст. 278 Трудового кодекса РФ. Временно исполняющим обязанности главы района был назначен депутат земсобрания Владимир Тресков. До этого народные избранники разошлись с администрацией района во взглядах на проведение аукционов по дорожным работам, а также высказывали недовольство оптимизацией школ и кадровой политикой руководителя территории.