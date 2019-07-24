В Ростовской области оборот общепитов вырос на 2,5%

По итогам первого полугодия 2019 года оборот организаций общественного питания Ростовской области увеличился на 2,5% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Ростовстат. По данным органа статистики, оборот общепитов составил 18,1 млрд. руб.

Кроме того, в сообщении указано, что за январь—июнь 2019 года жители области приобрели товары на 448,3 млрд. руб. (рост на 1,7%). Доля продуктов в обороте занимает 48%, непродовольственных товаров — 52%. На долю малого бизнеса приходится почти половина розничных продаж, вклад крупного бизнеса составил 44,3%, рынков и ярмарок — около 9%.

Кристина Федичкина