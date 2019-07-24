Краевой суд оставил без изменений наказание Владимиру Нелюбину

Пермский краевой суд частично изменил приговор по уголовному делу в отношении бывшего совладельца АКБ «Экопромбанк» Владимира Нелюбина. Напомним, господин Нелюбин обвинялся в хищении у кредитного учреждения около 215 млн руб. в группе лиц по предварительному сговору и 7 млн руб. у вкладчицы банка ИП Зайцевой. В итоге суд приговорил господина Нелюбина к шести годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Жалобы на приговор подали АСВ, признанное по делу потерпевшей стороной, а также защита Владимира Нелюбина, представители бизнесмена Игоря Куйды, компания «Лихттен Крауф СТ». Прокуратура Пермского края внесла представление. Оставив без удовлетворения требования стороны защиты об отмене приговора в части наказания, суд отменил приговор в части ареста имущества господина Куйды и «Лихттен Крауф СТ». Этот вопрос вновь будет рассматриваться судом первой инстанции.