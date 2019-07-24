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Белгородэнерго выделило 3 МВт дополнительной мощности заводу «Верофарм»

Фото: Белгородэнерго

«Россети Центр Белгородэнерго» обеспечил дополнительной мощностью в объеме 3000 кВт новые производственные линии белгородского завода «Верофарм», специализирующегося на выпуске жизненно важных лекарственных препаратов. Общая мощность предприятия выросла до 4222 кВт.


Электроснабжение фармпроизводства осуществляется от подстанции 110/6/6 кВ «Витаминный комбинат», которая обеспечивает энергией еще целый ряд промышленных предприятий и микрорайонов ИЖС в восточной части областного центра. Для обеспечения электроустановок потребителя заявленной мощностью энергетики заменили на питающем центре трансформаторы тока и построили 3,6 километра кабельных линий электропередачи 6 кВ.

Основными объектами электропотребления станут лабораторное оборудование участков по производству лекарственных форм, систем вентиляции и кондиционирования, очистки воздуха и воды, автоматизированной системы управления, специализированных машин и механизмов.

Проект по модернизации завода и расширению производства лекарственных препаратов АО «Верофарм» реализуется в Белгороде с 2016 года. Большая часть лекарств включена в перечень жизненно важных препаратов и поставляется во все регионы России. Сообщается, что после завершения программы модернизации завод будет полностью соответствовать стандартам GMP.

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