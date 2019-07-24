Сергей Бойко собрал достаточное число подписей для регистрации на выборы мэра Новосибирска

Новосибирский оппозиционер Сергей Бойко собрал необходимое количество достоверных подписей для регистрации в качестве кандидата на осенние выборы мэра. Об этом сообщила секретарь избиркома Новосибирска Татьяна Гладилина на заседании рабочей группы в среду. «В пятницу меня должны зарегистрировать. У них не остается выбора»,— подтвердил господин Бойко.

Кандидат сдал в избирком почти 6,5 тыс. подписей в свою поддержку. Комиссия отобрала из них около 1,1 тыс. для исследования и признала недостоверными только 65, что соответствует 5,5%. Чтобы кандидата зарегистрировали, доля ошибок в подписных листах не должна превышать 10%.

Заседание рабочей группы транслировал блогер Тимур Ханов. На заседании Сергей Бойко попросил показать, где конкретно допущены нарушения, однако представитель избиркома отказалась. «Вам закон зачитать? Выдается копия экспертного заключения, если количество достоверных подписей недостаточно для регистрации. У вас его достаточно. Мы же ничего не скрываем»,— сказала секретарь горизбиркома Татьяна Гладилина.

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября 2019 года. Всего выдвинулись 20 кандидатов, в том числе три самовыдвиженца. Процедура регистрации претендентов завершится 26 июля. Пока избирком Новосибирска зарегистрировал десять кандидатов на кресло главы города.

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Илья Галагуз