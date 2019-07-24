В Уфе по подозрению в хищении 6,5 млн рублей задержана сотрудница ФК «Открытие»

Полиция задержала в Уфе кассира одного из отделений банка ФК «Открытие». Ее подозревают в краже (ст. 160 УК РФ) у учреждения 6,5 млн руб., сообщает пресс-служба МВД России.

Недостача в банке была найдена по итогам ревизии. С заявлением в полицию обратился руководитель отделения банка, отмечают в МВД. По версии следствия, деньги выносились из банка в течение месяца, а последний миллион — перед ревизией.

Это уже второе крупное происшествие, связанное с кражей банковских средств в Башкирии. В начале июля, напомним, полиция задержала бывшего кассира салаватского отделения Россельхозбанка Луизу Хайруллину, которая обвиняется в краже у банка более 20 млн руб.