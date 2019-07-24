Hermes представили новые часы Arceau с микромозаикой

Рисунок для новой модели часов Arceau Grands Fonds («Глубокие воды») позаимствован у одноименного платка-каре, а его циферблат с микромозаикой из стекла вручную собран из мириад цветных осколков.

Строгие и узнаваемые линии модели Arceau, созданной в 1978 году дизайнером Анри д'Ориньи, дополняет мастерство современных представителей художественных ремесел дома. Круглый корпус с ушками в форме стремян обрамляет циферблат их стеклянной микромозаики. Центральное место на его бирюзово-синем фоне занимает экзотическая рыба, мотив платка Grands Fonds, нарисованного французской художницей Анни Фэр в 1992 году.

Изготовление миниатюрной композиции только для одного циферблата требует больше месяца работы. Сначала мастер подбирает кусочки стекла разных оттенков, дробит их, а затем плавит при температуре свыше 700 градусов. Приготовленная смесь из мраморного порошка, сока зеленого лимона и льняного масла служит для закрепления фрагментов. А создание сюжета начинается с нижней части циферблата, и каждое отверстие для вставки стеклышка вырезается отдельно скальпелем.

Внутри часов работает мануфактурный калибр Hermes H1837 c автоматическим подзаводом, диаметр корпуса из белого золота с прозрачной задней крышкой составляет 41 мм, а ремешок выполнен из кожи аллигатора синего цвета.

Выпуск серии ограничен всего шестью экземплярами.