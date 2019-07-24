На ограждения во время матчей на «Ростов-Арене» потратят 2,7 млн рублей

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова ищет подрядчика для установки дорожных ограждений на время проведения футбольных матчей на «Ростов-Арене». Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Речь идет о 380 металлических и 160 пластиковых барьерах. Начинать установку оборудования исполнитель обязан за семь часов до начала матча. Кроме того, подрядчик обязан будет перекрывать движение транспорта с помощью 16 автомобилей. Заявки на участие в конкурсе можно подавать до 31 июля, электронный аукцион по выбору победителя будет проведут 1 августа.

Дарья Голякова