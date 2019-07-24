Представлен план застройки микрорайона на территории завода ЖБИ

Компания «Группа ЛСР» представила концепт микрорайона площадью 19 га в границах улиц 40-летия Комсомола—Алданская—Бетонщиков в Екатеринбурге. Как сообщили в пресс-службе застройщика, на месте завода ЖБИ будет возведено около 300 тыс. кв. м жилья с коммерческой и социальной инфраструктурой.

В микрорайоне планируется реконструировать школу на 1,5 тыс. мест, построить два детских сада, а также поликлиники, физкультурно-оздоровительный комплекс и торговый центр. Коммерческие помещения разместят на первых этажах жилых домов на Алданской улице, наземные паркинги — на северо-восточной стороне микрорайона. В центре квартала планируется возвести бульвар для отдыха и занятий спортом, на перекрестке улиц 40-летия Комсомола и Алданской появится башня-символ пятиугольной формы.

Директор по развитию «Группы ЛСР» на Урале Иван Кудрявцев сообщил, что реализация проекта запланирована на следующий год. «Наличие на площадке необходимых инженерных сетей позволит снизить стоимость строительства. Начать проект мы планируем с освоения участка на улице Бетонщиков рядом с сосновым бором»,— сообщил он.

Проектирование жилого квартала ведется в рамках реорганизации завода ЖБИ. Его большая часть производственных мощностей в девяти цехах не использовалась. По данным предприятия, для выпуска изделий производство перенесли в седьмой цех. Сегодня снесены склады четвертого цеха, дробильно-помольное отделение со складом извести и другие постройки. Осенью планируется демонтировать помещения гаража и подготовить площадку под застройку.