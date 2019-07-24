Четыре учебных заведения Краснодара и Сочи получили статус базовых школ РАН

Краснодарский край стал одним из 32 пилотных регионов, в которых появились базовые школы Российской академии наук. Четыре учебных учреждения края будут носить этот статус: три в Краснодаре (лицей № 90, гимназии № 36 и 69), и одно в Сочи (гимназия № 8). С 1 сентября в школах начнут работать преподаватели кубанских вузов, они займутся выявлением талантливых школьников, сообщает пресс-служба администрации региона по результатам встречи главы края Вениамина Кондратьева с президентом РАН Александром Сергеевым.

«Это уникальная возможность собрать одаренных детей и дать им возможность реализоваться в жизни. Считаю, что когда ребята вырастут, они произведут экономический рывок, предложат решения, которые позволят развиваться не только Кубани, но и всей стране», – рассказал губернатор края Вениамин Кондратьев.

Как отметил господин Сергеев, РАН заинтересована в сотрудничестве и с сельскими школами региона. «Сейчас ученики этих учебных заведений ориентированы в основном на городские профессии. Но именно они лучше всех приспособлены к тому, чтобы прийти в сельское хозяйство. Мы отбираем для эксперимента школы в нескольких регионах для внедрения лабораторий, где будут показаны, например, все стадии современного выращивания растений, роботизация сельского хозяйства», – сообщил руководитель РАН. Кроме того он отметил, что академия заинтересована в том, чтобы открыть свое представительство на Кубани.

Андрей Ульченко