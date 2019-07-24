Петербургскую дамбу закроют на несколько часов по техническим причинам

Входящее в комплекс защитных сооружений (КЗС) Петербурга судопропускное сооружение С-2 в пятницу, 26 июля, в течение семи часов будет закрыто для движения судов. Об этом со ссылкой на информационное письмо капитана морского порта Большой порт Санкт-Петербурга Александра Волкова сообщает «Фонтанка.ру».

Запрет на движение судов будет действовать с 10:00 до 17:00 в связи с проведением работ по техническому обслуживанию дамбы, уточняется в сообщении.

Отметим, что ранее в дирекции КЗС Петербурга уведомляли о плановых испытаниях плавучего затвора судопропускного сооружения С-1.