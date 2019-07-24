Города Челябинской области окутал дым от пожаров в Западной Сибири и на Урале

В министерство экологии Челябинской области поступили десятки обращений от жителей Челябинска, Кыштыма, Снежинска, Миасса и других территорий севера области с жалобами на запах дыма и туман. По данным пресс-службы регионального ведомства, возникновение смога связано с природными пожарами на Урале и в Западной Сибири.

С этой же проблемой столкнулись жители городов Свердловской области, Сургута, Ханты-Мансийска и других северных населенных пунктов.

«Основная причина возникновения дымки и запаха — природные пожары. Кроме того, на видимость влияют сильные испарения от разогретой земли после дождя. Это усиливает визуальный эффект тумана. Не стоит исключать и воздействия промышленных предприятий и транспорта в городах. Стоит отметить, что загрязнение от пожаров не сильно отличается от выбросов. При горении травы, древесных насаждений выделяются оксиды и диоксиды углерода, оксид азота, сажа. Также в процессе химических реакций выделяются оксиды ванадия, серы, сероводород, формальдегид и летучие углеводороды, хотя и в малых количествах, но их состав следующий: бензол, толуол, ксилолы, бензапирен, метан»,– сообщил начальник управления экологического просвещения Виталий Безруков. Он напомнил, что аналогичная ситуация уже возникала в Челябинской области несколько лет назад, во время масштабных пожаров на севере Урала и западе Сибири.