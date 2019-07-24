В краснодарском «Сафари парке» проходят реабилитацию изъятые у контрабандистов тигренок и детеныши леопарда

Бенгальский тигренок и два котенка леопарда, изъятые таможенниками на прошлой неделе в аэропорту Краснодара, переданы на реабилитацию в краснодарский «Сафари парк», сообщается на странице зоопарка в сети Инстаграм. Котят поселили вместе с собакой – бернским зененнхундом, который помогает им адаптироваться после перенесенного стресса.

Троих котят таможенники обнаружили в пластиковом контейнере, который гражданин Узбекистана пытался вывезти через аэропорт Краснодара. Животные были в критическом состоянии, так как контрабандист вводил им сильные дозы успокоительных лекарств. Сотрудники зоопарка провели курс интенсивного лечения котят и поместили их в вольере с собакой, которая старается развлекать и учить новых питомцев зоопарка.

«Смешанное содержание разных видов животных практикуют во многих зоопарках мира, что приводит к значительному сокращению курса реабилитации животных после сильного стресса», – сообщается на странице «Сафари парка».

В отношении контрабандиста возбуждено уголовное дело о незаконном перемещении через границу особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ, ему грозит наказание до семи лет лишения свободы.

Анна Перова, Краснодар