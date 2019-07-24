«Башнефть» запустила продажи Аи-100

АНК «Башнефть» запустила в Башкирии, Свердловской области и Мордовии продажу бензина Аи-100, сообщает пресс-служба компании. Топливо с повышенными экологическими показателями доступно на 25 заправках бренда. В августе его планируют продавать также на АЗС Оренбургской области. Цена литра топлива — в среднем по сети 48,55 руб.

По информации «Башнефти», Аи-100 предназначен для высокофорсированных двигателей, в том числе спортивных автомобилей, позволяет сократить удельный расход топлива на 4%.

По информации «Интерфакса», первым выпуск топлива Аи-100 в апреле 2017 года начал ЛУКОЙЛ.

Ирина Самойлова