Обозреватель «Коммерсантъ FM» Петр Воронков рассказывает, как человечество шаг за шагом приближалось к созданию ранцевого парашюта.

Сегодня парашютное путешествие. Попробуем плавно опуститься в глубину веков. Конечно, первый набросок парашюта сделал великий Леонардо да Винчи. Он также писал: «Если человек возьмет полотняный натянутый купол, он сможет безопасно сброситься с любой высоты». На практике свои слова итальянец подтвердить не решился.

Но сколько прыжков — удачных и фатальных — совершило человечество потом, сосчитать невозможно. С помощью самых первых подобий парашюта люди совершали побеги из тюрем, прыгали с колоколен, утесов и даже вытягивали себя из болот. И если в истории освоения космоса мы знаем Белку и Стрелку, то в истории испытаний парашюта помимо собак участвовали и овцы, и поросята, и кошки, и манекены. Представьте глаза несчастного кота, парящего в небесах.

В 1777 году профессор Дефонтаж изобрел «летающий плащ» и обратился к властям с просьбой предоставить ему для испытаний преступника, приговоренного к смертной казни. Прыгнувший с «летающим плащом» грабитель остался жив. Парижский портной Райхельт спроектировал парашют в виде костюма и даже получил на него патент. Купол укладывался многочисленными слоями вокруг тела. Изобретатель совершил прыжок с Эйфелевой башни. Парашют не раскрылся — Райхельт погиб. Были и огромные зонты со спицами, и парашют, который укладывался в авиационную шапку-каскетку.

Было все, пока русский господин по фамилии Котельников не изобрел ранцевый парашют, а братья Доронины, уже позже, первый в мире прибор для автоматического его раскрытия. Считайте, что с помощью наших земляков мы и совершили эту безопасную летательную экскурсию.